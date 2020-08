Wat als er terug (een deel van) de fans het stadion binnen mogen? Club Brugge plant een bijzondere manier om keuze te maken

Als we binnen afzienbare tijd opnieuw supporters in de stadions mogen verwelkomen, dan zal dat bij Club Brugge op een speciale manier gebeuren.

Club Brugge zal namelijk per thuismatch via een digitaal aanmeldingssysteem loten wie binnen mag in Jan Breydel.

Loting

Het plan moet wel nog worden goedgekeurd door het stadsbestuur, weet Het Nieuwsblad. "De gelote fans zouden een tijdslot krijgen waarin ze aanwezig moeten zijn in het stadion", aldus Franky Demon (CD&V), de schepen van Sport in Brugge aan die krant.

De Veiligheidsraad heeft zich vooralsnog niet uitgesproken over een (gedeeltelijke) terugkeer van supporters naar de voetbalstadions. Op UEFA-niveau moet het alvast niet verwacht worden in september, benieuwd of het voor de Pro League anders zal zijn.