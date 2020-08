1B staat voor de deur: 3 titelkandidaten en een ambitieuze outsider

Vanavond wordt het startschot gegeven in de Proximus League. Met Union komt er meteen een titelfavoriet in actie en met Deinze een gevaarlijke outsider. Wie na 28 speeldagen de reguliere competitie aanvoert, die promoveert. Dit zijn volgens ons de promotiekandidaten.

Slechts drie bekende gezichten zien we dit seizoen terug in 1B. De kampioen van de reguliere competitie Westerlo, het nummer 4 Union en Lommel, dat in extremis play-off 3 kon ontlopen en maar net een licentie verkreeg. De nummers 1, 4 en 6 van vorig seizoen zijn nu dus titelkandidaat.

Westerlo

De Kemphanen beginnen voor het derde opeenvolgende seizoen met Bob Peeters als trainer. Een teken van standvastigheid, net zoals de kern. De beste spelers werden behouden en hier en daar werd er nog een speler aan de kern toegevoegd, zoals Tuur Dierckx en Pietro Perdichizzi. Ephestion werd uit de Franse Ligue 2 weggeplukt en de Turske eigenaars zorgden ervoor dat aanvaller Cicek een seizoen komt meedraaien in het Kuipje.

Na de juridische veldslagen in het tussenseizoen probeerde Westerlo ook om via de rechtbank te promoveren, maar de club ving bot. Het toont wel de ambitie van de club aan om zo snel mogelijk weer naar 1A terug te keren. Het zal dus op de grasmat moeten gebeuren dit seizoen.

Een zaak speelt alvast in het voordeel van de tweedeklassers. De kampioen van de reguliere competitie promoveert rechtstreeks. De vicekampioen mag het opnemen tegen de voorlaatste van 1A met als inzet een plaatsje in 1A.

Lommel

Zesde vorig jaar, maar nu toch een van de kandidaten om zich te mengen in het titeldebat. Door de overname door City Football Group werden spelers naar de Gestelsedijk gehaald waar de club voorheen alleen maar van kon dromen.

Met Wuytens en Kis zijn er spelers gekomen die hun strepen al verdiend hebben in België en het buitenland. Het Belgische karakter is zeker nog aanwezig in de kern en het is vooral uitkijken wat de jonge aankopen Krastev, Attah en Ugalde kunnen tonen. Zij zijn toch voor aardige bedragen overgekomen.

Trainer Liam Manning staat voor zijn eerste grote opdracht bij een A-kern. De 35-jarige Brit heeft ook nooit op het hoogste niveau gevoetbald, maar dat wil uiteraard niets zeggen.

Union

Vorig jaar werd Felice Mazzu nog naar Genk gehaald om te bevestigen na het titeljaar, nu moet hij Union naar 1A loodsen. Qua ambitie kan dat tellen bij de Brusselaars. Bij de transfers zitten berekende gokken en absolute zekerheden. Moris, François, Vanzeir en Lapoussin zijn jongens die de reeks al goed kennen -al is dat relatief in een reeks met vijf nieuwe ploegen. Sterkhouders Kandouss, Teuma en Nielsen zijn gebleven.

Het is aan Undav, Lynen, Burgess en Boutouil om ons te verrassen. De resultaten in de oefenmatchen zijn alvast veelbelovend. Er werden overwinningen geboekt tegen eersteklassers Moeskroen (0-2), KV Oostende (1-2) en Eupen (0-2).

De outsider

Beginnen doet Union tegen Deinze, de kampioen van de hoogste amateurklasse. De club heeft centen -naar eigen zeggen minder dan de drie titelkandidaten- en een voorzitter met veel ambitie. Hij droomt ervan om ooit naar 1A te gaan.

De sleutelspelers van het kampioenenjaar zijn gebleven en enkele spelers met heel wat ervaring in 1A werden naar KMSK gehaald: Neto, Vargas, Dutoit, De Belder en Blondelle. Bovendien werd topschutter Mertens beloond met een nieuw, driejarig contract.

Als promovendus meteen meedoen voor de titel, het kan. Beerschot speelde in zijn eerste seizoen in 1B de promotiefinale en Virton speelde vorig jaar ook een erg constant seizoen.