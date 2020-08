In Spanje komt een leuke anekdote aan het licht over Romelu Lukaku

Voorafgaand de wedstrijd tussen Sevilla en Inter Milaan blikken ze in de Spaanse kranten terug op een leuke anekdote over Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku kan zijn eerste trofee met Inter winnen als hij vrijdag tegen Sevilla wint. De Rode Duivel geniet het beste seizoen uit zijn carrière met Inter (33 goals in alle competities) en, onvermijdelijk, zullen alle ogen op hem gericht zijn in deze finale.

In de voorbeschouwing van Sevilla-Inter gaf het Spaanse mediakanaal Mundo Deportivo een nogal interessante anekdote over Big Rom. Atletico Madrid had een fantastisch seizoen in 2014, met een Champions League-finale. De Rojiblancos konden rekenen op de grote vorm van Diego Costa, die dat seizoen 36 doelpunten maakte.

Chelsea was geïnteresseerd in de Spaanse spits en Atletico ging meteen op zoek naar een vervanger. De scouts van de Spaanse club dachten aan ... Romelu Lukaku. Die had er net een mooi seizoen bij Everton opzitten met 16 goals. Terwijl de transfer druk besproken werd, besloot de technische staf van de club uiteindelijk te vertrouwen op een meer ervaren spits door Mandzukic te halen. Zou Diego Simeone vanavond niet met een beetje spijt naar de Europa League-finale kijken?