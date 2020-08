Finale Europa League: Spitsenduo 'LuLa' in bloedvorm terwijl Sevilla-topschutter twijfelachtig is

Het Europese voetbalseizoen 2019/20 zit er bijna op. Zondag is er de finale in de Champions League en vanavond staat de eerste trofee op het spel: dan strijden Inter Milaan en Sevilla om de Europa League.

Inter Milaan en Sevilla toonden zich de twee sterkste clubs in een ingekorte versie van de eindfase van de Europa League (zonder terugwedstrijden). De Nerazzurri schakelden onderweg naar Köln Shakhtar (5-0), Bayer Leverkusen (2-1) en Getafe (2-0) uit na de coronabreak. Daarvoor werd Ludogorets uit het toernooi gekegeld.

LuLa in bloedvorm

Sevilla rekende na de coronabreak af met Manchester United (2-1), Wolverhampton (1-0) en AS Roma (2-0). Voor de coronabreak met Cluj. De Spaanse club won in 2006 haar eerste Europa League en pakte er daarna nog vier. Bij Inter dateert het laatste Europese succes van de Champions League in 2010.

Bij Sevilla kan trainer en ex-bondscoach Lopetegui mogelijk niet rekenen op topschutter Ocampos. De Argentijn sukkelt met het bovenbeen. Bij Inter is de voorlinie dan weer in uitstekende doen. In de drie laatste wedstrijden in de knock-outfase waren Romelu Lukaku en Lautaro Martinez goed voor respectievelijk vier en twee goals.

