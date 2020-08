'Racismegeval uit het verleden kan transfer van Batshuayi naar Atalanta afblokken'

Michy Batshuayi houdt zijn ogen open voor een zomertransfer. De spits komt niet meer aan de bak bij Chelsea en wil zijn laatste contractjaar niet op de tribune uitzitten.

Op onze website kon u al lezen dat Michy Batshuayi gelinkt wordt aan clubs uit de Premier League zoals West Ham United en promovendus Leeds. Tot een concreet aanbod kwam het echter nog niet.

Maar er springt een nieuwe club in de dans. Atalanta Bergamo houdt rekening met een vertrek van aanvaller Duvan Zapata en bekijkt verschillende pistes voor moest het effectief tot een transfer komen. Volgens Italiaanse media is 'Batsman' een van die pistes.

Wat de transfer zou kunnen tegenhouden is een eerder racismegeval bij de supporters van Atalanta. Enkelingen hebben racistische emoji's (apen en bananen) gestuurd naar de Rode Duivel, nadat Batshuayi en Dortmund Atalanta uit de Europa League hadden gekegeld in 2018. Er waren ook oerwoudgeluiden in de tribune...

2018 and still racists monkey noises in the stands ... really ?! 🤦🏾‍♂️ hope you have fun watching the rest of @EuropaLeague on TV while we are through 🙊🙈🙉 #SayNoToRacism #GoWatchBlackPanther ✌🏾— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) February 22, 2018