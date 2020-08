Vanderhaeghe en Benat San José willen het positieve onthouden na #KVKEUP: "Dat heeft iedereen gezien" en "Centimeters"

De opener van het voetbalweekend leverde weinig spektakel op tussen KV Kortrijk en KAS Eupen. Na de wedstrijd waren de coaches eerlijk in hun reacties.

"Een punt pakken in Kortrijk is op zich een positieve zaak", aldus Benat San José in zijn analyse na de wedstrijd. "Maar het had ook meer kunnen zijn, want het scheelde maar een paar centimer in de afwerking met de ballen op de paal."

"We verdienden misschien de zege wel, maar daarvoor moet je uit je kansen ook scoren. Maar ik wil het positieve onthouden van deze wedstrijd: het plan waar we op trainden werd uitgevoerd, we werken heel hard en het komt er ook uit omdat ze alles gaven. Kortrijk is een goede ploeg met een tactisch goede coach, een verplaatsing hier is nooit makkelijk."

Als je niet kan winnen, moet je tevreden zijn met een punt ...

Ook Yves Vanderhaeghe wilde het positieve onthouden: "We scoren onze eerste clean sheet van het seizoen. Na de drie doelpunten die we slikten tegen Waasland-Beveren is het al de tweede match zonder veldgoal tegen", aldus de Kortrijk-coach.

"En daardoor pakken we ook een punt. Eupen was de beter voetballende ploeg, dat heeft iedereen kunnen zien. We moeten tevreden zijn met dat punt, want het had veel minder kunnen zijn. Als je zelf niet kan winnen, dan moet je tevreden zijn met een punt. Daarmee is alles gezegd, denk ik. Voetbaltechnisch was het niet goed."