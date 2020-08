Kompany over Trebel: "De beslissing om trainer te worden was al genomen voor STVV, verbindt zelf de puntjes maar..."

Blijkbaar moet Adrien Trebel zich toch niet al te veel zorgen maken over zijn basisplaats voor zondag. Vincent Kompany gaat niet graag in op individuele namen, maar begreep wel dat er voor Trebel een uitzondering kon gemaakt worden.

"Als ik over één naam spreek, moet ik eigenlijk over alle namen spreken. Maar ik begrijp waar de vraag vandaan komt", knikte hij. "Ik en de hele trainersstaf hebben hem volledig ondersteund in aanloop naar de match tegen STVV."

Kompany liet ook uitschijnen dat het zijn keuze was om hem te laten spelen. "Wie zijn de spelers in de beste vorm? Die zullen ook spelen. Trouwens, mijn beslissing om trainer te worden was al genomen voor STVV. Dan moet ik daar geen tekening bij maken zeker? Jullie kunnen zelf de puntjes wel verbinden."

Hoe meer concurrentie, hoe liever hij het heeft. "Ik ben daar heel transparant over geweest met de spelers. Per plaats zijn er minstens twee spelers. Wie niet speelt, moet er alles aan doen om er zo dichtbij mogelijk te geraken."