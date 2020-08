Antwerp dichtbij akkoord met Zuid-Koreaanse verdediger

Antwerp is nog op zoek naar bijkomende verdedigende versterking. Een terugkeer van Wesley Hoedt werd al een paar keer gesuggereerd, maar ze zoeken het ook elders. In Qatar bijvoorbeeld.

Volgens HLN onderhandelt The Great Old momenteel met Al Rayyan voor de diensten van Jae-Ik Lee. De 21-jarige centrale verdediger is 1m85 en Antwerp zou al dichtbij een akkoord met hem en zijn club staan.

Al Rayyan liet zelfs op de sociale media al weten dat het rond was, maar bij Antwerp zeggen ze dat er nog geen deal is. Hij speelt sinds 2019 in Qatar en heeft nog nooit in Europa gevoetbald.