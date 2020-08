Bob Peeters en Westerlo klaar voor lange strijd in 1B: "We zullen niet iedereen tevreden kunnen houden"

Westerlo start zondagmiddag aan de competitie in 1B, nota bene met een Kempische derby tegen nieuwkomer Lierse Kempenzonen. Iedereen verwacht veel van de Kemphanen, die over een brede en uitgebalanceerde kern beschikken.

"Op bijna elke positie hebben we een dubbele bezetting", steekt Bob Peeters van wal in Gazet van Antwerpen. "Nu de competitie start zullen er wellicht nog enkele spelers willen vertrekken, als ze naast de selectie vallen. Ik steek niet onder stoelen of banken dat de groep groot is en we niet iedereen tevreden zullen kunnen houden."

Westerlo en Union worden door insiders naar voren geschreven als de voornaamste titelpretendenten in 1B. "We proberen elke wedstrijd te winnen en leggen de lat hoog. Maar 1B blijft een gevaarlijke reeks. Ik wil niet naïef zijn en we zullen ons dus aanpassen aan de tegenstanders, zonder onze offensieve speelstijl te verloochenen. We demonstreerden al eerder dat we goed kunnen voetballen."

Westerlo opent zondag met een heuse derby tegen Lierse Kempenzonen. "Hen inschatten is een lastig karwei", aldus Peeters. "Ze promoveerden onverwacht en beginnen aan een nieuw verhaal in het profvoetbal. Ook van de andere tegenstanders weet ik niet wat ik mag verwachten. Deinze deed het schitterend in de voorbereiding, Seraing leunt op de samenwerking met Metz. En ook over RWDM en Lommel weten we voorlopig nog weinig", besluit Peeters, die al sinds december 2017 aan het roer staat bij de Kemphanen.