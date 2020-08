Marc Brys zag verdienstelijk OHL ten onder gaan tegen uitgekookt Charleroi: "Die vroege doelpunten zijn dooddoeners"

OHL verloor zaterdagavond met 1-3 tegen Charleroi. Bij momenten speelde OHL erg aardig, maar in de zone van de waarheid toonde de Carolo's zich veruit de sterktste. En voor de zoveelste keer dit seizoen zag Brys een speler uitvallen.

Tijdens de opwarming viel Pierre-Yves Ngawa uit. "Vorige week was hij nog 'de beste verdediger van België', en nu moesten we hem weer missen in een al gehavende ploeg", zucht Marc Brys.

"Met daarnaast nog twee nieuwkomers tussen de lijnen (Bese en Malinov, nvdr.) was het duidelijk dat de mayonaise nog niet pakte. Ze speelden een goede wedstrijd, maar je ziet dat ze nog niet ingeburgerd zijn. Ze zijn nog niet helemaal wedstrijdfit en er zijn nog geen automatismen. Wat uiteraard ook niet kan, na amper twee trainingen."

"We toonden de drang om die vroege achterstand recht te zetten, met bij vlagen goed voetbal. We creëerden wel wat geharrewar voor doel, maar we hadden niet het geluk aan onze zijde om ook in die tweede helft gelijk te maken. Die vroege doelpunten zijn dooddoeners."

Het werd een nerveuze wedstrijd met enkele erg stevige overtredingen. Marc Brys ging enkele keren verhaal halen bij ref Lambrechts, wat hem een gele kaart opleverde. "Ik vond dat er strenger en alerter moest opgetreden worden. Er is een verschil tussen viriel en brutaal spel. Maar voor alle duidelijkheid: het is niet door de ref dat we deze wedstrijd verloren hebben. Het zou te gemakkelijk zijn om excuses te gaan zoeken. Met deze blessurelast hebben we gewoon tijd nodig."

Opvallend: OHL begon zonder echte spits aan de partij. Jérémy Perbet werd in afwezigheid van Thomas Henry in de basis verwacht, maar begon toch op de bank. "Met alle respect voor Jérémy, maar op zijn 36ste kan hij geen negentig minuten op niveau aan. In mijn ogen is hij van grotere waarde als invaller, wanneer de tegenstander vermoeid is. Daarnaast wilde ik de centrale verdedigers van Charleroi uit hun comfort zone halen door hen geen rechtstreekse tegenstander te geven", besluit de Antwerpenaar.