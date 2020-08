Luis Suarez dan toch niet weg bij Barcelona? "Ik kan leven met een plaats op de bank"

Het werd een mager seizoen voor Barcelona. Een grote voorsprong in La Liga werd verkwanseld en in de Champions League volgde onlangs de vernedering tegen Bayern München. Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat Barcelona grote kuis zal houden in zijn kern.

Een wissel van de wacht dringt zich op bij de Catalanen. Onder meer Piqué, Vidal, Alba, Rakitic en Busquets zouden mogen beschikken, net als Luis Suarez.

De 33-jarige goalgetter reageerde in het Spaanse El Pais ietwat cynisch op de speculaties. "Het is heel aangenaam dat zoiets gezegd wordt... Maar ik heb nog niet met Ronald Koeman gesproken over volgend seizoen."

"Ik denk dat ik nog steeds van grote waarde kan zijn voor dit Barcelona", aldus Suarez. "Niemand kan me verwijten dat niet alles doe voor deze club. Ik schik me in mijn rol. Als de coach me liever op de bank laat starten, dan accepteer ik dat zonder probleem."