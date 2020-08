Gent-superfan Miguel Wiels breekt lans voor Bölöni: "Bij ons heeft hij meer mogelijkheden"

De vrees bij de meeste Buffalo-fans: dat Laszlo Bölöni ultradefensief gaat spelen. Gent-supporter Miguel Wiels heeft er ook zijn twijfels bij, maar wil hem en het bestuur het voordeel van de twijfel geven.

Ook Wiels zag dat Thorup eigenlijk al vanaf het verlies in de bekerfinale tegen KV Mechelen half buiten lag. "Omdat KV Mechelen niet Europees mocht spelen, kon Thorup tijdens de Europese campagne wel redelijk wat successen behalen. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij op die 3 poten van zijn stoel is kunnen blijven zitten. Al zijn het er altijd maar 3 geweest", analyseert hij bij Sporza. "Ik had eigenlijk verwacht dat Thorup vorig jaar al opzijgezet zou zijn."

En nu dus Bölöni. Die zal volgens Wiels wel de verdediging op punt kunnen zetten. Maar wat met de aanval? "Ik denk dat we Bölöni iets meer krediet moeten geven. We mogen hem niet alleen afschrijven op het behoudende voetbal dat hij speelde met Antwerp. Misschien zal de nieuwe coach wel kiezen voor het aanvallende voetbal dat hij indertijd met Standard speelde, toen ze kampioen werden. Bij ons heeft hij ook de mogelijkheden om dat te doen. Toen had hij Mbokani, wij hebben Jaremtsjoek en Depoitre, Odjidja en Kums lopen hier ook rond."