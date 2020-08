Jeugdproduct matchwinnaar voor Cercle Brugge met weergaloze omhaal: "Dit is voor mijn overleden opa"

Cercle is vast van plan om nog versterking in huis te halen, maar ook de spelers uit de eigen stal hebben wel iets in petto. Thibo Somers viel in Mechelen gretig in en scoorde ook de winnende treffer. En hoe! Na een hoekschop toverde Somers een heerlijke omhaal uit zijn sloffen.

"Ik maakte me los van mijn verdediger en stond vrij aan de tweede zone. Toen de bal bij mij belandde, stond ik met mijn rug naar doel. Ik besloot naar doel te trappen en zag 'm binnengaan: dan is het euforie", deed Somers het verhaal van deze absolute beauty.

Het doelpunt leverde de drie punten op, maar was ook speciaal vanwege een andere reden. "Er kwamen wel wat emoties los. Mijn opa is op 11 maart overleden. Dit is voor hem. Ik heb al tweemaal zo'n doelpunt gemaakt bij de jeugd, bij de U11 en U15."

Later kreeg Somers ook nog de kans om de score verder uit te diepen. Daarbij drukte hij misschien iets te overhaast af. "Ik had nu de keuze genomen om 'm in één tijd te nemen. Dat was misschien niet nodig. Dat weet ik nu voor het vervolg."

Somers moest zich wel tevreden stellen met een invallersrol. "Dat is één beslissing van de coach. Als hij iemand anders beter vindt, is dat zo. Het is aan mij om me zoals nu te bewijzen." Verschilt de Britse aanpak van Clement fel van de Duitse van Storck? "Geen enkele trainer heeft dezelfde aanpak. We hebben 6 op 9, dus we mogen zeker niet klagen. We moeten op dit elan blijven verdergaan."