Vijf maanden geen matchen met inzet en een aparte voorbereiding: zitten we (straks) in een blessuregolf?

Door de coronacrisis verliep de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen niet zoals de clubs gewend zijn. Een hele lange periode waren er zelfs geen wedstrijden. Zou dat voor een blessuregolf kunnen zorgen?

Sommige clubs zijn goed gespaard gebleven van blessures, terwijl andere ploegen meerdere jongens zagen uitvallen. Niet na een contact, maar door een spierletsel. Standard moet Bastien bijna twee maanden missen en in diezelfde match viel Joseph Efford, de spits van Waasland-Beveren, uit.

Bij OHL vielen er op de eerste speeldag zelfs vier slachtoffers en ook bij KV Kortrijk is de ziekenboeg aardig gevuld. De aparte voorbereiding zou daar voor iets kunnen tussen zitten. De spelers hebben dan wel veel tijd gehad om zich op de competitiestart voor te bereiden, maar hun laatste echte match met inzet dateert van 7 maart.

Vijf maanden tussen twee matchen... dat zijn profvoetballers niet gewend. En spelen aan hoge intensiteit is natuurlijk iets anders dan trainen. Bovendien werd er dan ook nog vaak contactloos getraind, om de coronamaatregelen te respecteren.

Spaanse studie

In Spanje heeft men na elf speeldagen na de coronabreak in La Liga de balans opgemaakt en de resultaten waren opmerkelijk. In de elf speeldagen sinds de hervatting noteerde Marca 116 blessures. Op 11 wedstrijden in een 'normaal' seizoen zijn dat er 80. Er is met andere woorden een blessuretoename van 45%. Van die 116 blessures ging het bij 82 gevallen om een spierblessure. Het aantal spierblessures in die 11 speeldagen lag dubbel zo hoog als het gemiddelde aantal.

In Spanje is de situatie natuurlijk anders dan in België, want daar duurde de periode tussen de laatste match met inzet voor de stop en de eerste erna iets meer dan drie maanden. Bovendien werden de matchen in La Liga op een sneltempo afgewerkt. Zo speelde Real Madrid 11 matchen op 35 dagen. In België gaat het om een match per week.

Toch is het interessant om bijvoorbeeld na speeldag 10 eens te kijken of er daadwerkelijk een stijging is van het aantal spierblessures. Wordt vervolgd...