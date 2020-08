Geen winnaar in erg matige topper tussen Standard en Racing Genk

Standard is er tegen Racing Genk niet in geslaagd om zijn maximum te behouden. Het openingskwartier was veelbelovend, maar daarna verwaterde de partij compleet. In een wedstrijd die bol stond van de technische fouten was de 0-0 een logische en billijk verdict.

Standard begon ei zo na met een voorsprong aan de partij. Avenatti mikte met het hoofd de voorzet van Gavory nipt naast. In een onderhoudende openingsfase speelde Racing Genk meer dan aardig mee. Op het kwartier zette Dessers Vojvoda, Laifis en Bodart in de wind, maar de topschutter van de Eredivisie miste de opgelegde mogelijkheid. Bij de Rouches was Avenatti de gevaarlijkste man. De Uruguayaan mikte devieerde een voorzet van Fai net naast doel. Wat later werd een doelpunt van Lestienne afgekeurd na een voorafgaande aanvallende fout van Avenatti. Het laatste kwartier van de eerste helft verwaterde het spel, dat erg vaak stillag, compleet. Opschudding vijf minuten na de koffie. Bongonda ging op wandel en werd neergelegd door Vojvoda. Laforge wees naar stip, maar op aangeven van de VAR wordt de bal uiteindelijk op de rand van de zestien gelegd. De vrije trap van Ito leverde geen gevaar op. Vijf minuten later stuurde Uronen Onuachu in het straatje. De Nigeriaan moest echter te ver uitwijken om de attente Bodart te verschalken. Terwijl de slordigheden zich aan beide kanten opstapelden, hield Vukovic iets voorbij het uur de knappe schuiver van Amallah uit zijn doel. Montannier probeerde met Oulare voorin de laatste twintig minuten het verschil te maken. Kansen werden niet meer gecreëerd en in het absolute slot pakte Amallah nog zijn tweede gele kaart van de middag. Standard speelde, net als Racing Genk overigens, erg matig de tweede helft. Beide ploegen stapelden de foute inspeelpasses op. Deze partij verdiende dan ook geen winnaar. Zo blijft Standard achter met een knappe zeven op negen, Racing Genk moet zich tevreden stellen met een vijf op negen.