Einde van een tijdperk: Real Madrid niet meer op 1, 5 Belgische clubs in top 100 UEFA-klassement

Zoals elk seizoen, heeft het bestuur van de UEFA dit jaar ook een klassement gemaakt om de beste Europese ploegen op een rijtje te zetten. En voor het eerst sinds 2014 wordt dat klassement niet meer aangevoerd door Real Madrid.

Door te winnen van Paris Saint-Germain won Bayern München voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de Champions League. Daarmee komen ze op gelijke hoogte met Liverpool.

De UEFA heeft haar ranglijst voor het seizoen 2019/2020 bekendgemaakt. Dat klassement houdt rekening met de prestaties van de afgelopen vijf jaar en is belangrijk voor de potverdeling bij Europese competities.

In dat klassement leidt Bayern München met 136.000 punten, daarna komen Real Madrid met 134.000 en Barcelona met 128.000. De Spaanse ploegen krijgen zo'n 6.000 punten meer omdat Spanje in zijn geheel hoger staat dan Duitsland in de landelijke coëfficiënt. Verliezend finalist PSG staat op plaats 7.

Nog in de top 100 vinden we 5 Belgische clubs terug: Gent op de 40e plaats, dan Anderlecht (45e), Racing Genk (55e), Club Brugge (57e) en Standard Luik (74e)

Classement des clubs au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons :

1) Bayern München (DUI) 136.000

2) Real Madrid (SPA) 134.000

3) FC Barcelona (SPA) 128.000

4) Atlético Madrid (SPA) 127.000

5) Juventus (ITA) 117.000

6) Manchester City (ENG) 116.000

7) Paris Saint-Germain (FRA) 113.000

8) Sevilla FC (SPA) 102.000

9) Manchester United (ENG) 100.000

10) Liverpool (ENG) 99.000

**...