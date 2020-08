Boze Van Crombrugge zet zijn ploegmaats op hun plaats: "Dat is zeker en vast een probleem"

Vorige week stuurde Anderlecht Kayembe en Luckassen naar de persconferentie. Jongens die niet al te veel durven zeggen. Na het gelijkspel kwam doelman en kapitein Hendrik Van Crombrugge. En die heeft het hart wel op de tong liggen.

Van Crombrugge baalde ook met recht en reden. Van de vijf tegengoals die hij al moest slikken, kon hij aan geen enkele iets doen. "Er zijn veel fouten gebeurd op die laatste fase", knikte hij, duidelijk nog ambetant. "Ik heb de beelden al gezien. De fouten gebeuren op de tweede fase: we lopen met drie naar de bal, we zien niet naar wat er in de tweede zone gebeurt en we zijn ons ook niet bewust van hoeveel spelers van Moeskroen in de zestien staan. Het is gewoon slecht verdedigd."

Anderlecht riep het over zichzelf af. Terwijl ze de hele match drukten en meer dan 70 procent balbezit hadden, kropen ze ineens achteruit. "Heel frustrerend", zuctte Van Crombrugge. "Er was ook geen enkele reden toe. We hadden numeriek overwicht, we stonden voor en we waren beter."

"Maar om één of andere reden stopten we met voetballen, begonnen ballen over de zijlijn te trappen en kropen we achteruit. Dat is zeker en vast een probleem. Je moet een match ook kunnen dood maken."