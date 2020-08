Racing Genk creëerde nauwelijks kansen, maar 4-4-2 valt in de smaak: "Hiermee kunnen we een heel goed seizoen draaien"

Na de spektakelarme topper tussen Standard en Racing Genk konden beide ploegen leven met het gelijkspel. Zowel Standard als Racing Genk speelden in een erg strakke organisatie, maar konden nauwelijks voor gevaar zorgen.

Theo Bongonda analyseerde na afloop de wedstrijd. "In de eerste helft hadden we het moeilijk, maar in de tweede helft ging het beter voor ons. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld, waarop we kunnen verderbouwen. Het was een wedstrijd tussen twee sterke ploegen, waarin we geen doelpunt slikten", aldus Bongonda.

De flankaanvaller van Racing Genk beseft dat het in balbezit wel wat meer mocht zijn. "Offensief kan het zeker beter. Maar sowieso was onze spirit veel beter dan vorige week tegen OHL. De 0-0 is een correcte uitslag."

Opmerkelijk: Hannes Wolf koos voor een 4-4-2 tegen Standard, met Onuachu én Dessers in de spits, terwijl Ito en Bongonda de flanken moesten afdweilen. "Ik hou wel van die 4-4-2", bekent Bongonda. "Op defensief vlak is het iets makkelijker. Bij momenten ging het goed: Onuachu die in de bal kwam en dan Ito of ikzelf die diep ging. Ik ben ervan overtuigd dat we in deze veldbezetting een heel goed seizoen kunnen draaien. Fysiek zwaar voor mij? Zeker, maar we hebben allemaal ontzettend hard gewerkt de voorbije maanden. Ik verloor drie à vier kilo, dus op fysiek vlak ben ik helemaal in orde", besluit Theo Bongonda.