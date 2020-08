Ruud Vormer en Mats Rits geven het toe na tweede thuisnederlaag: "Toch een beetje ongerust"

Neen, het liep niet goed bij Club Brugge tegen Beerschot. Dat hebben ook Mats Rits en Ruud Vormer onder meer gezien. "Ik ben ongerust."

"We werken nochtans hard op training. We hadden willen verderbouwen op de basis die we tegen Eupen legden, maar we zitten niet in onze beste vorm", besefte Mats Rits in de catacomben van Jan Breydel na de 0-1 nederlaag.

"We gaan nog hard moeten werken, vertrouwen terugvinden en blijven werken aan de fundamenten. We hebben kwaliteit in onze groep, maar ze komen er nog niet uit tijdens de matchen. En dat moet veranderen."

Natuurlijk missen we de fans

Ruud Vormer ging nog een stapje verder: "Ik ben ongerust, want twee thuisnederlagen is niet ons gewone doen. Natuurlijk missen we de fans, maar we moeten ook zeggen dat we geen goede seizoenstart hebben gemaakt."

"De weg is nog lang, we scoren te weinig doelpunten. We hadden nochtans kansen genoeg, maar we konden er geen van scoren."