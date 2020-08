Club Brugge krijgt ferme opsteker in stadiondossier: "Wel gevoel dat Cercle aan lot overgelaten wordt"

Club Brugge stelde vorige week haar plannen voor een nagelnieuw stadion voor aan de buurtbewoners. Voorzitter Bart Verhaeghe is in de wolken met dit nieuwe project en hoopt in de loop van het seizoen 2022-2023 al te kunnen spelen in de nieuwe voetbaltempel. Er is alvast hoopvol nieuws.

Club Brugge wil op de huidige Olympia-site een nieuwe voetbaltempel voor 40.000 supporters neerpoten. Dat is al even bekend en werd vorige week voorgesteld tijdens een persmoment. Geschikte plek Oppositiepartij Groen is binnen de Brugse gemeenteraad alvast positief over het duurzame project waar ze bij Club Brugge mee aan de slag willen. "We hebben wel het gevoel dat Cercle aan zijn lot wordt overgelaten door het stadsbestuur. Ook zij verdienen een plek in onze stad", is er bij monde van fractieleider Raf Reuse ook wel wat kritiek in Het Laatste Nieuws.