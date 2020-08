Hallucinante '7 op 27' voor titelpretendenten Antwerp, Club Brugge en Gent: overtrokken ambities, verzadiging, ...

Club Brugge is ook dit seizoen de grote titelfavoriet, Gent en Antwerp wierpen zich op als grote uitdagers. Na drie speeldagen is het bilan van de 'grote drie' echter bedroevend. Is het ook de 'grootheidswaanzin' van het bestuur dat zijn hand overspeelt?

8. Antwerp 4

11. Club Brugge 3

18. AA Gent 0

Het is toch even met de ogen blinken voor wie na drie speeldagen naar het klassement kijkt. De landskampioen in de middenmoot met 3 op 9, de twee grote uitdagers die ook niet in de top-6, laat staan top-4 staan.

Antwerp won dit seizoen al twee wedstrijden: tegen Club Brugge in de Beker van België en tegen AA Gent in de competitie, tegen de 'kleine clubs' lukte het voorlopig nog niet. En blauw-zwart won enkel nog maar tegen Eupen, terwijl ze thuis verloren van Charleroi en promovendus Beerschot.

"7 op 27"

Vincent Mannaert ging de spelers van Club Brugge de levieten lezen op maandag (lees het HIER nog eens na), bij Gent ligt de coach zelfs al buiten na nederlagen tegen STVV en Kortrijk. Om maar te zeggen: de 7 op 27 voor de grote drie ploegen is hard aangekomen bij het bestuur en de sterke mannen.

Maar: is het niet ook net een beetje de fout van die sterke mannen dat het wat minder draait? Bij blauw-zwart klonk het vooraf al dat de Belgische competitie stilaan ontgroeid was en dat er ook eens Europees echt moest worden meegespeeld binnen afzienbare tijd.

Antwerp wilde duidelijk meer na de gewonnen bekerfinale en ziet die Beker (en bijhorend Europees verhaal) maar als een nieuwe tussenstap, terwijl Ivan De Witte zonder blikken of blozen droomde van een tweede titel met KAA Gent.

Druk?

Met ambities is niets mis, maar het zet natuurlijk wel trainer en spelers onder druk. Die kunnen daar niet altijd even goed mee om. Of het zorgt voor een soort verzadiging, een declic die opnieuw moet worden gemaakt. Het was ook iets waar Jess Thorup zich na zijn laatste wedstrijd als coach van Gent al zorgen om maakte (lees dat HIER nog eens na).

Bovendien zie je ook dat de 'kleinere clubs' met een plan tegen de groten spelen, eens te meer. De counterpressing van Beerschot tegen Club Brugge, de vijfmansdefensie van Kortrijk tegen Gent, de manier waarop Antwerp het tegen de kleintjes moeilijk heeft zijn spel op te dringen, ... Het is niet nieuw, maar valt wel op. Aan de grote clubs om er nu iets op te vinden. Er is in ieder geval nog tijd, nog 31 speeldagen.