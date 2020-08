Al meteen druk op de ketel voor Jess Thorup bij Gent? "Misschien zet dat meer druk dan verwacht op de spelers"

Tweede wedstrijd van het seizoen, tweede nederlaag voor KAA Gent. En dus is er toch al wat druk op de ketel op en rond de Ghelamco Arena. "Of ik druk voel? Ik sta altijd onder druk", aldus coach Jess Thorup.

"Ik sta altijd onder druk, maar het is ook een zaak om te kijken hoe de groep om kan gaan met de druk", aldus Jess Thorup in een eerste reactie in de catacomben van de Ghelamco Arena. "Mijn toekomst? Daar ben ik niet mee bezig."

"Na een heel goed seizoen waarin we het heel goed deden, ons plaatsten voor de Champions League en de meeste doelpunten hadden gescoord beginnen we toch op een andere manier aan het seizoen. Misschien zet dat wat meer druk dan we hadden verwacht, en dus zijn we nog wat op zoek."

Vier doelpunten op twee wedstrijden slikken? Dat is niet goed

Over de wedstrijd was de Deense coach niet echt tevreden: "We slikken nu al vier doelpunten op twee wedstrijden, dan moeten we ook naar de verdediging kijken. Plastun? Hij scoorde al twee keer, maar ik zal hem beoordelen als verdediger."

"We wilden dit seizoen meer clean sheets hebben. Ook daar wilden we aan werken en dat is nu nog niet gedaan", aldus nog de coach. "We missen voorin soms wat connecties en de x-factor, maar dan moet het zeker achteraan goed staan."