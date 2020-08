Roberto Martinez neemt Jérémy Doku en Landry Dimata voor het eerst op in selectie

Roberto Martinez heeft zijn selectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Denemarken en IJsland bekendgemaakt. Daarin is geen plek voor Zinho Vanheusden, maar wel voor Jeremy Doku.

Vandaag maakte Roberto Martinez zijn selectie bekend en vanwege heel wat onzekerheden konden er wel eens enkele verrassingen in de selectie zitten. Die is er gekomen in de vorm van Jérémy Doku en Landry Dimata.

De flankaanvaller van Anderlecht eindigde het seizoen goed en is ook dit seizoen sterk begonnen. Dat wordt nu beloond met een selectie voor de Rode Duivels. Ook Landry Dimata werd opgeroepen voor de Rode Duivels, de spits is nog maar net terug van een lange blessure, maar krijgt de voorkeur boven Michy Batshuayi en Christian Benteke.

Zinho Vanheusden, die ook werd genoemd als kandidaat Rode Duivel, zit bij de beloften van Jacky Mathijssen. Ook Elias Cobbaut en Yari Verschaeren mogen zich weer opmaken voor een selectie bij de Rode Duivels.

Anderlecht is zo dus hofleverancier bij de Rode Duivels in een selectie die zoals verwacht voor heel wat verrassingen heeft gezorgd.