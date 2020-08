Verschaeren, Vanaken, Chadli... allemaal opgeroepen ondanks dat ze niet of niet goed spelen: "Teken van vertrouwen"

Zoals we eerder deze ochtend al schreven: Roberto Martinez laat spelers die hij eens heeft opgeroepen niet snel vallen. Zeker niet als ze de juiste mentaliteit tonen. Ook analist Eddy Snelders ziet dat.

Verschaeren zit al weken op de bank. "Dat is opvallend, maar er zijn ook gerenommeerde spelers die hij niet snel laat vallen", zegt Snelders bij Sporza. "Kijk maar naar Chadli of Origi, jongens die bij hun clubs amper aan spelen toekomen. Het zijn spelers die weinig minuten maken maar wel tonen bezig te zijn met hun job en af en toe hun kwaliteiten laten zien, die laat hij niet zomaar vallen."

Ook spelers die een minder seizoensbegin kennen, houdt hij aan boord. "Ook Vanaken, die aan een mindere periode bezig is, houdt hij bij de groep. Dat is wel eens anders geweest. Belgen die in de Belgische competitie spelen worden minder snel gekozen dan jongens die in het buitenland spelen. Het is een teken van vertrouwen naar Vanaken en dat juich ik toe."