De levensechte beer van Beerschot: "Als kind was ik zelfs smal, ik heb hier heel hard voor gewerkt"

Verdedigers kruipen de week voor ze tegen Beerschot moeten spelen best nog eens in het krachthok. Hun rechtstreekse tegenstander heet dan Marius Noubissi en dat is een tank.

"Ik weeg 84 kilogram en mijn vetpercentage bedraagt 7 procent", zegt de 1m80 grote Noubissi in HLN. "Of ik van nature zo'n lichaam heb? Nee, als kind was ik zelfs smal. Ik heb daar in de loop der jaren heel hard voor gewerkt. Bij Beerschot word ik ook goed begeleid door performance manager Pieter Jacobs. Hij zorgt ervoor dat alles perfect in balans blijft. Ik mag ook niet te zwaar worden, want dan zou ik wel eens aan snelheid en loopvermogen kunnen inboeten."

Voorlopig hoeft daar geen angst voor te zijn. Met gemiddeld 11 kilometer per match doet Noubissi veel spitsen blozen. "De cijfers van tegen Club Brugge heb ik nog niet gezien, maar ik vermoed dat het daar nog een kilometertje meer was. Dat hoort er gewoon bij. In deze ploeg werkt iedereen voor mekaar."