Victor Osimhen laat zich niet onder druk zetten door zijn transfersom: "Het kan mij niet schelen"

Victor Osimhen werd deze zomer een recordtransfer voor Napoli. De Nigeriaanse ex-aanvaller van onder meer Charleroi ging voor zo'n 80 miljoen naar de Italiaanse topclub. Er zal dus naar hem gekeken worden, maar Osimhen houdt de druk van zich af.

Victor Osimhen werd woensdag voorgesteld bij Napoli. De aanvaller laat zich niet onder druk zetten door zijn transfersom. "Deze transfer naar Napoli betekent één ding: dat ik één van mijn doelen heb bereikt. De transfersom kan mij eerlijk gezegd niet schelen," zei Victor Osimhen. "Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat het de beste keuze was voor mij en mijn carrière. Het is ongelooflijk om zoveel liefde te ontvangen," aldus de ex-aanvaller van Charleroi.

Osimhen zal nu net zo belangrijk moeten zijn bij Napoli als bij LOSC. "Ik ben blij om hier te zijn en ik wil mijn best doen voor deze club. Ik heb de stad bezocht, ik heb de warmte van de fans gezien. Ik weet ook hoe belangrijk de rivaliteit met Juventus is en ik hoop tegen hen te scoren", glimlachte de Nigeriaan, die toch eerst zijn twijfels had bij een overstap naar een Italiaanse club: "Ja, ik dacht aan racisme, ik was in het begin sceptisch. Ik zag de stad met mijn eigen ogen. Er is racisme in Napels zoals overal ter wereld en het zal geen belemmering zijn voor mijn carrière hier."