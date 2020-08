OFFICIEEL: STVV heeft Nieuw-Zeelander beet

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Liberato Cacace verlaat Wellington Phoenix en hij heeft een contract getekend bij STVV. De linkervleugelverderdiger wil zijn nieuwe club trots maken.

De 19-jarige Liberato Cacace staat in eigen land bekend als een groot talent. Zo werd hij al drie keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland en hij stond in het elftal van het seizoen in de Australische A-League.

De linkervleugelverderdiger verlaat zijn eigen land en heeft dus voor een buitenlands avontuur bij STVV gekozen. Op de website van de Belgische club heeft hij laten weten dat hij op veel speelminuten hoopt en dat hij de club trots wil maken.