Kompany trots op zijn jonge ploeg: "Veel gezien waarop ik kan bouwen!"

Vincent Kompany zegt door "een vuur te willen gaan voor zijn spelers als ze het vuur en de passie laten zien zoals vandaag". Wat moet Alexander Blessin dan wel niet zeggen? Want voor ons wat het vuur en de passie bij KV Oostende toch nog iets groter. Een analyse waar Kompany niet mee akkoord ging.

"Als ze laten zien wat ze vandaag lieten zien, zal ik er altijd voor hen zijn", aldus Kompany na de match in de perszaal. "Ze hebben ons vandaag iets gegeven waar we verder op kunnen bouwen. Zoveel lef en kwaliteit aan de bal, terwijl we de match toch geëindigd zijn met vier 18-jarigen."

Toch wel een beetje overdreven. Oostende gaf hen bij momenten geen seconde ademruimte. "Hun pressing was indrukwekkend, maar dat was de onze ook. Dat had ik vooraf ook voorspeld. Ik ben zelf lang genoeg speler geweest om te weten dat van een 2-0 terugkomen heel moeilijk is. Maar het gevoel leefde zelfs dat we een derde gingen scoren. Ja, ik heb veel gezien waarop ik kan bouwen."

Elke keer via Doku?

Dat het spel van Anderlecht wat voorspelbaar wordt als ze elke keer via Doku spelen, wou Kompany niet horen. "Moet je een gast die elke keer zijn man voorbij gaat dan mijden? Ok, de laatste pass was niet elke keer perfect, maar als dat het geval was, speelde hij al niet meer bij Anderlecht. Daarbij, we hebben ook via Percy en Lukas (Nmecha) gespeeld in de tweede helft."