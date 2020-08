Franky Vercauteren blikt terug op zijn ontslag bij Anderlecht: "Deze timing was niét voorzien"

Maar liefst 34 jaar werkte Franky Vercauteren voor paars-wit. Onlangs werd hij door 'zijn' Anderlecht koudweg aan de kant geschoven. In HLN spreekt Vercauteren voor het eerst over zijn ontslag.

"Toen ik bij Anderlecht tekende, wist ik dat de mogelijkheid bestond dat Kompany T1 zou worden. Ik ging ervan uit dat dat moment zou komen na een zware blessure of een gewonnen EK. Binnen het project was dat voor mij de normaalste zaak. Maar deze timing was niét voorzien", aldus Vercauteren.

Vooral in de week tussen de wedstrijden tegen KV Mechelen en STVV rommelde het binnenskamers bij Anderlecht. "Het ging er mij voornamelijk om dat het niet duidelijk was. Niet voor spelers, niet voor de staff, en ook niet voor mij. Ik heb naar mijn taken gekeken en vastgesteld: dit doe ik nog, maar dat niet en dat niet. Door het feit dat Vincent geen speler meer was (door zijn laatste blessure, nvdr.), werd zijn inbreng anders."

"Vorig seizoen was het allemaal duidelijk wie wat deed, maar de laatste drie weken waren anders. Ik zit hier niet om het proces van Vincent te maken. Ik heb veel van hem geleerd, ik denk dat ik ook hem dingen heb bijgebracht. We hebben een heel grote stap gezet sinds Vincent overgenomen heeft. Die progressie is duidelijk, een wereld van verschil."