Franky Vercauteren richt zich tot Anderlecht-fans: "Schuif Anderlecht niet opzij"

Onlangs liep het verhaal van Franky Vercauteren bij Anderlecht op een wel heel bruuske manier ten einde. Rancune lijkt hij echter niet te koesteren. "Laat ons hopen dat hij kampioen wordt. Wat ook kan volgens mij", laat Vercauteren optekenen in Het Laatste Nieuws.

Over de vraag wat de toekomst brengt, tast Vercauteren vooralsnog zelf in het duister. "Een deel van mijn familie zit in Rusland. Ik heb hen al zeven maanden niet meer gezien. Dat ga ik eerst proberen op te lossen. De cirkel is rond, weliswaar iets te vroeg."

"Ik ga de spelers en de rest missen, maar dat is het leven. Dit is het moment om los te laten en uit te kijken naar nieuwe uitdagingen, welke die ook mogen zijn. Ik had één plan: nog twee jaar Anderlecht en dan de boeken toe als trainer... Dat plan is weggegooid."

Tot slot richt Vercauteren zich nog tot de Anderlecht-fans. "Ik moet hen heel erg bedanken, zowel voor de ontvangst als de steun in de periode na het ontslag. Ik hoop dat ze Anderlecht niet opzij schuiven. En dat ze de lat hoog blijven leggen, zowel qua resultaat als qua manier van voetballen. Laat ons hopen dat Anderlecht kampioen wordt. Wat ook kan volgens mij. Ik denk niet dat we twee of drie jaar kunnen wachten op een volgende titel", besluit Franky Vercauteren.