Gideon Mensah onderweg naar Portugal

Gideon Mensah kon na een sterk seizoen bij Zulte Waregem op heel wat interesse rekenen.

Zo waren zowel Anderlecht als Racing Genk geïnteresseerd in de Ghanese linksachter. Maar ondertussen hebben beide ploegen zich al versterkt op die positie. Genk haalde Arteaga, terwijl Anderlecht Mikhaylichenko wist binnen te halen.

Ook FC Porto leek even in de race voor Mensah, maar de Portugese topclub haakte af. Toch zou Mensah nog steeds terechtkunnen in Portugal.

Vitoria Guimaraes zou een oogje hebben op de 22-jarige verdediger. Bij RB Salzburg mag Mensah hoe dan ook vertrekken en Guimaraes lijkt dus de volgende bestemming.