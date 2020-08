Aangeslagen Nicky Hayen schreeuwt om versterking na nul op negen: "Het waren mannen tegen jongens, brave jongens"

Waasland-Beveren is er tegen OHL ook niet in geslaagd om een nederlaag te voorkomen. Zo blijft de ploeg van Nicky Hayen achter met drie op twaalf. De trainer van de Waaslanders schreeuwde na afloop andermaal om versterking.

De jonge coach zat er na afloop aangeslagen bij. "We wisten dat het na een achterstand moeilijk zou worden om hun blok te ontgrendelen. In het begin van de tweede helft speelden we dominant en scoorden we de verdiende gelijkmaker."

Maar die gelijkmaker bleef niet lang op het bord. Amper een paar minuten later scoorde OHL na een hoekschop, een van Brys' stokpaardjes. Dit tot grote ergernis van Hayen. "We wisten wat ze gingen doen op die hoekschop. We hebben daar deze week uren en uren tijd aan gespendeerd. Dat zit me dan ook erg hoog! En misschien is dat doelpunt wel tekenend voor onze groep op dit moment. We zijn gewoon niet volwassen genoeg. Het was vandaag een wedstrijd tussen mannen en jongens, brave jongens. We missen 'positieve etters', want die rode kaart is natuurlijk de verkeerde manier om grinta te uiten."

Hayen gaf het al eerder aan en deed dat vanavond nog eens: dit Waasland-Beveren heeft een kwaliteitsinjectie nodig. "Het zou erg wenselijk zijn als er iemand vanuit de spelersgroep initiatief zou tonen. Nu moet alles vanuit de technische staf komen. Op welke posities er versterking bij moet komen? Heel de centrale as, het liefst zo snel mogelijk. We hadden deze moeilijke seizoensstart ingecalculeerd. Voor ons is het duidelijk: als wij twee ploegen achter ons kunnen laten, hebben wij goed gewerkt dit seizoen. Al de rest is bonus", besluit een aangeslagen, maar realistische Nicky Hayen.