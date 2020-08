Laurent Ciman en Toronto nemen de leiding na winst tegen tegenstander die niet eens aan de wedstrijd wou beginnen

Laurent Ciman nemen de leiding in de MLS na een 1-0 overwinning tegen Impact Montréal. Opvallend: Montréal wou de wedstrijd boycotten.

Door het laatste geval van politiegeweld tegen een gekleurde man wordt er in meerdere sporten geprotesteerd in Amerika. Zo is er bijvoorbeeld voorlopig geen NBA meer, uit protest.

Ook Impact Montréal had liever niet aan de wedstrijd begonnen. "We hadden aan Toronta laten weten dat we de wedstrijd niet wilden beginnen. Maar zei wisten ons te vertellen dat ze wel zouden spelen. We vonden het gezien de omstandigheden een beetje raar en het voelt alsof niemand ons wil steunen", klinkt het bij de Canadese club.

Ook Thierry Henry, coach van Montréal Impact, dacht er het zijne van, maar weigerde commentaar te geven. Henry ging onlangs nog minutenlang op één knie zitten uit protest.

De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door een penalty van Alejandro Pozuelo. De Spanjaard bezorgde zo Toronto de leidersplaats in de MLS Eastern Conference.