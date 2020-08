Lukas Nmecha na eerste minuten: "Ik voelde me bijna de oudste op het veld"

Lukas Nmecha heeft zijn eerste minuten in het Anderlecht-shirt achter de rug. De Duitse aanvaller maakte meteen indruk.

Snelheid, kracht, maar ook technisch sterk. Nmecha liet meteen zien wat hij in huis had. Enkel dat doelpuntje ontbrak. "Ik had graag een doelpunt gemaakt, maar dat komt nog wel", zei de Duitse spits na afloop.

"Ik ben nog jong, pas 21 jaar. Al voelde ik me wel bijna de oudste in deze jonge ploeg", wist Nmecha te vertellen.

Anderlecht wist weer niet te winnen en speelde nu drie keer gelijk in de eerste vier wedstrijden. Verliezen deed het nog niet. "We hadden hier moeten winnen. We begonnen zwak en kregen een lichte penalty tegen."

"Maar nadien hebben we karakter getoond. We hebben twee doelpunten goedgemaakt en creeërden meer kansen", concludeerde Lukas Nmecha.