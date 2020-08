Guardiola gespot in Barcelona: familiebezoek of onderhoud met Messi?

Net wanneer iedereen aan het speculeren is over een mogelijke transfer van Messi naar Manchester City, verblijft City-coach Guardiola in Catalonië. Voor de fans is dat genoeg om te denken dat Messi naar City gaat.

Maar volgens meerdere bronnen is er helemaal niets aan de hand en is Guardiola allerminst in Barcelona om een transfer te bespreken met Messi. Guardiola is zelf ook afkomstig uit Catalonië en zou op familiebezoek zijn in Barcelona. Maar dat wil niet zeggen dat Guardiola Messi niet even kan bellen om de verdere carrière van de Argentijn te bespreken. Messi belde vorige week nog met Guardiola om te zeggen dat hij weg wou bij Barcelona. Daarop volgde de officiële fax naar de club om zijn transferverzoek in te dienen. Ook PSG, Juventus en Inter zouden erg geïnteresseerd zijn in Lionel Messi. Al zal Manchester City altijd een voorsprong hebben op de andere drie.