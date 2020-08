De bulldogs van Het Kiel: "Ik kan me best voorstellen dat we een vervelend duo zijn om tegen te voetballen"

Je moet er maar eens proberen passeren. Tom Pietermaat en Ryan Sanusi verlichten het werk van de verdediging van Beerschot. De twee verdedigende middenvelders werken in de schaduw, maar de arbeid wordt wel zwaar geapprecieerd.

De twee bulldogs van het Kiel, al is dat vooral de bijnaam van Pietermaat. "Daar kan ik wel mee leven. Dat past bij m’n spel. Ryan is meer een type dat uitvoetbalt en rust brengt. Ze zeggen weleens dat hij de Witsel van het Kiel is, dat snap ik", aldus Pietermaat op de website van de Ratten.

"Als ik word gepasseerd, weet ik dat Ryan er staat", looft Pietermaat zijn kompaan. "Ik kan me best voorstellen dat we een vervelend duo zijn om tegen te spelen. Wij zitten steeds als wilde honden achter die bal aan en ruimen heel veel op. Van daaruit kan de rest van het team opbouwen", knikt Sanusi. "We vullen elkaar goed aan."

Ze zijn medeverantwoordelijk voor de perfecte leidersplaats van de Mannekes. "Ik vind het heel belangrijk dat we hiervan genieten. Zoals na het laatste fluitsignaal in Brugge. Dan kijken Ryan en ik naar elkaar en denken we -dit hebben we toch maar geflikt-. Dat zijn heerlijke momenten."