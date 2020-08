Lommel gaat tegen Club NXT op zoek naar eerherstel: "Veel positieve zaken tegen Seraing , maar laat ons vooral niet blind zijn voor onze fouten"

Maandagavond klopte Seraing Lommel met 3-5 in de spektakelwedstrijd van de openingsspeeldag in 1B. Het aanvallende voetbal van Lommel was aangenaam om volgen, maar het is duidelijk dat er in defensief opzicht nog een en ander moet worden bijgeschaafd door Liam Manning en Co.

Voetbalkrant.com sprak met Glenn Neven, rots in de Lommelse branding achterin. De aanvoerder van SK Lommel scoorde tegen Seraing, maar beleefde amper plezier aan zijn treffer.

Drie doelpunten voor en vijf tegen na één wedstrijd. Het lijkt haast onmogelijk voor iedereen die Lommel het voorbije seizoen aan het werk zag.

Neven: "Het is de omgekeerde wereld, hé! Vorig seizoen scoorden en incasseerden we erg weinig doelpunten. Iedereen weet dat onze manier van spelen grondig veranderd is door de nieuwe wind die door de club waait. We kiezen resoluut voor aanvallend voetbal. De keerzijde van de medaille is dat we veel ruimte weggeven achterin. Al moeten we ons ook niet blindstaren op die 3-5. De wedstrijd was zo open dat het alle kanten uit kon gaan. Maar voor alle duidelijkheid: elke week vijf doelpunten slikken is geen optie. We moeten niet blind zijn voor onze fouten."

Nog meer dan tevoren wordt gekeken naar Stijn Wuytens, die tegen Seraing nog ontbrak omwille van een blessure. Hoe ver staat hij?

Neven: "Stijn traint al een tijdje voluit mee. Ik ga ervan uit dat hij helemaal fit is. Hij staat erg dicht bij een terugkeer. Hij zit alvast voor het eerst in de selectie voor de wedstrijd tegen Club NXT. Sowieso zal hij een enorme meerwaarde voor onze ploeg zijn."

Zondag trekken jullie naar Daknam, waar jullie het zullen opnemen tegen de youngsters van Club NXT. Wat weten jullie over hen?

Neven: "Club NXT is een grote onbekende voor ons. We hebben vrijdag enkele beelden bekeken. Ik speel zelf al jaren in deze reeks en normaliter ken je bij elke ploeg wel enkele spelers... Dat is nu totaal niet het geval, wat best vreemd is. Het zijn allemaal jonge jongens met heel veel talent, anders speel je op die leeftijd niet op dit niveau. Het viel me toch op dat ze tegen RWDM al erg realistisch voetbal speelden."

"Op zich is het leuk om op Daknam te spelen, wat ook qua afstand interessanter is dan Brugge. Alleen zagen we foto's van het terrein (het veld op Daknam is aangetast door een grasziekte en ligt er abominabel bij, nvdr.). Een veld vol dorre plekken, het zag er echt niet goed uit. Maar laat ons vooral nederig blijven, het is niet aan ons om daarover te klagen."