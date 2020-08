Wolf is kwetsbaarheid bij spelhervattingen beu: "Teleurstellend. We springen niet"

Na een donderpreek en een tactische ingreep tijdens de rust knokte Racing Genk zich weer in de match tegen Club Brugge. Om het gewonnen punt vervolgens uit handen te geven na een standaardsituatie.

Twee van de vier Genkse tegendoelpunten dit seizoen vielen na een spelhervatting. Op de openingsspeeldag scoorde Deschacht na een corner van Zulte Waregem en bij Club Brugge was het Youssouph Badji die veel te veel ruimte genoot na een hoekschop van Siebe Schrijvers.

"We geven die corner weg en daarna is het niet moeilijk voor hen. We geven het te gemakkelijk weg. Alleen voor de goal vanop een paar meter. We springen niet. Erg teleurstellend. We hadden op meer punten gehoopt op dit moment", was Hannes Wolf teleurgesteld.

"Maar van de 34 matchen zijn er nog maar 4 gespeeld. Fysiek zijn we er klaar voor, maar we moeten nog meer onze verantwoordelijkheid nemen. Een klein beetje druk van Brugge zorgde voor balverlies. Dit is niet het pad dat we willen bewandelen", besloot hij.

(Door Sander Di Monaco)