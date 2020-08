Hernan Losada tevreden met wedstrijd van zijn spelers: "Als we dan toch moeten verliezen, wil ik het op deze manier doen"

Beerschot is er niet in geslaagd om als promovendus een vierde overwinning op rij te boeken in de hoogste voetbalklasse. Standard won vandaag namelijk op het veld van Beerschot met 0-3.

Toch zag trainer Hernan Losada een goede wedstrijd van zijn spelers. "Ik wil Standard feliciteren met de overwinning, maar ik wil ook mijn spelers feliciteren. Ik ben ontzettend trots door de manier waarop we vandaag gespeeld hebben", aldus Losada op de persconferentie na de wedstrijd.

Losada zag hoe zijn spelers heel wat kansen bij elkaar konden voetballen, maar dat het doelpunt niet wilde vallen. "Als we dan toch moeten verliezen, wil ik het op deze manier doen. We hadden genoeg kansen om te scoren, maar het verschil vandaag was efficiëntie."

Interlandbreak

Volgende week is het interlandbreak en volgens Losada komt het op de juiste moment. "We starten aan elke wedstrijd met de intentie om te winnen. We gaan zo de komende weken dan ook blijven werken. We hebben de voorbije weken veel energie verbruikt dus de interlandbreak komt misschien wel op het juiste moment, zodat we ons terug kunnen opladen voor de komende weken."