Twee ontevreden trainers na Eupen-STVV: "Te weinig gedaan met numerieke meerderheid" en "Deden onszelf pijn"

Geen van beide coaches was zaterdag tevreden na Eupen-STVV. De Oostkantonners zagen twee punten verloren gaan in het slot van de wedstrijd, de Kanaries konden tegen tien man slechts een punt pakken.

STVV-trainer Muscat zag dat zijn ploeg aanvallend te weinig voorstelde. "We hebben te weinig gedaan met onze numerieke meerderheid", zei hij. "Dat was ook hun verdienste, want ze bleven hoog druk zetten en gaven weinig ruimte weg. Onze laatste pass was ook niet goed genoeg. Tegen zo'n laag spelende blok is het wel moeilijk om kansen af te dwingen."

Eupen kon trouwens niet veel anders doen na de domme rode kaart voor Jonathan Heris. Trainer San José loofde dan ook zijn overgebleven spelers. "We deden onszelf pijn met die rode kaart, dat veranderde de hele match. Ik ben fier op mijn jongens, want ze gaven bijna niets meer weg en hadden zelf nog kansen. Maar we hebben weer maar een punt, die eerste overwinning mag snel komen."