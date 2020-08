Kompany vol lof, spitsenhiërarchie zou wel eens overhoop gehaald kunnen worden

Vrijdagavond was hij alvast niet veel van zeg. Lukas Nmecha stond duidelijk tegen zijn zin de pers te woord en was na twee zinnen alweer weg. De nieuwe spits van Anderlecht zou echter wel eens tot eerste keuze gebombardeerd kunnen worden.

Als we Vincent Kompany erover horen praten, is Nmecha alvast een topper. "Hij is een puur talent", aldus Kompany. "Hij maakt de juiste loopacties en geeft ons meer opties. Zijn invalbeurt was alvast heel goed."

Nmecha is het type spits dat Kompany graag heeft. Iemand die in de hoeken duikt om plaats te maken voor anderen en die ook afhaakt om van daaruit te infiltreren. Maar Anderlecht heeft nu wel drie heel jonge spitsen.

"Dat is geen luxe", aldus Kompany, die Dimata tot derde spits bombardeerde tegen Oostende nadat hij net Rode Duivel was geworden. "Nany heeft een moeilijke week gehad, maar dat was ook ingecalculeerd. hij komt van ver. Lukas had nog niet het nodige volume om te starten, maar hij was wel klaar om 45 minuten te spelen."

Daarom begon Colassin dus aan de match. Maar wat als Nmecha wel klaar is om 90 minuten te spelen? Wordt hij dan de eerste keuze?