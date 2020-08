Club NXT speelt vanavond tweede match: "Ik verwacht absoluut niet dat we laatste zullen eindigen"

Het heel jonge Club NXT speelt vanavond zijn tweede match in 1B. De jeugdproducten van blauw-zwart verloren hun eerste match tegen RWDM, maar lieten ook wel goeie dingen zien. Trainer Rik De Mil weet ook dat ze fysiek nog progressie moeten maken.

Dat ze talent hebben is duidelijk, maar er moet nu vooral ervaring opgedaan worden. "Dit is een leerproces. Ik verwacht dat mijn ploeg elke week groeit. Zal dat altijd zichtbaar zijn aan het resultaat? Nee”, aldus trainer De Mil in Krant van West-Vlaanderen. “We moeten leren verliezen, deze groep is dat niet gewend."

Maar dat neemt niet weg dat ze ook resultaten willen zien. "Ik wil niet dat we in deze competitie aan wedstrijden starten met de gedachte dat we hier zijn enkel om te leren. Nee, we willen ook gewoon winnen. Ons eerste doel is spelers naar het eerste elftal loodsen, maar we zijn ook aan dit avontuur gestart om punten te pakken. Ik verwacht absoluut niet dat we laatste zullen eindigen in het klassement”, besluit De Mil.