Juklerod is positief: "De resultaten zijn niet goed, maar het spel wordt beter en beter"

Nieuw kapsel en een nieuwe positie voor Simen Juklerod. De 26-jarige Noor krijgt in het systeem van Ivan Leko de hele flank voor zich. Tegen Charleroi deed hij dat niet slecht, maar het leverde niks op.

De linkse winger baalde. "Ons begin was heel goed. We creëerden heel wat meer dan Charleroi. Die rode kaart veranderde natuurlijk het spelbeeld. Of het terecht was? In de kleedkamer zeiden de jongens toch dat het rood was. Dus het zal wel. Maar zelfs met tien waren we nog goed. We hadden kunnen winnen. Iedereen zit nu wat in de put, maar de sfeer binnen de ploeg is heel goed. Die 4 op 12 is natuurlijk niet wat we willen, maar je zag dat we voor elkaar bleven werken."

"Mijn positie? Ik hou er wel van. Ik speel graag in die 3-5-2. Maar ik moet wel meer ballen krijgen om mee te werken. Wat er moet veranderen? Eigenlijk niet zoveel. We moeten sneller van achteruit opbouwen en meer overtal creëren bij sommige situaties. Maar ik zie vooruitgang. Op training gaat het ook beter en beter. Het komt wel, als we op deze manier blijven verder doen."