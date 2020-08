Goed nieuws voor 1B-clubs: internationals moeten geen speeldagen meer missen door interlandverplichtingen

Toen het vorig seizoen verzamelen geblazen was voor spelers met interlandverplichtingen werd er in de eerste klasse B nog verder gevoetbald. Dit jaar werd er in de kalender wel rekening gehouden met de clubs uit de Proximus League.

De eerste interlandbreak van het seizoen 2020/21 is begonnen. Vorig jaar namen meer dan de helft van de 1B-clubs afscheid van hun internationals en moesten ze het een speeldag zonder die spelers zien te klaren. Tegen interlandverplichtingen is namelijk niets in te brengen. Dat leidde tot veel protest bij de trainers en clubleiders en dat heeft ook iets teweeggebracht. Vanaf dit seizoen genieten niet alleen de clubs uit 1A van een vrij weekend tijdens de interlandbreak. Ook de teams uit 1B hervatten pas op 11 september. Zo veel internationals waren er niet aan de slag in 1B, maar ook nationale beloften kunnen worden opgeroepen. Bij Virton en Beerschot, bijvoorbeeld, leidde dat al snel tot de afwezigheid van een handvol spelers. Union moet op speeldag 3 dus geen rekening houden met de afwezigheid van Teddy Teuma (Malta) en Anthony Moris (Luxemburg). Ook andere clubs halen opgelucht adem. Vorig seizoen namen we een poll af en meer dan driekwart van onze stemmers vond dat 1B onderbroken moest worden tijdens interlandvoetbal.