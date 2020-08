Jan Ceulemans kijkt goedkeurend naar 'goedkoopste spits' van Club Brugge: "Daar zit toekomst in"

Je zag het in de voorbereiding al aankomen: Philippe Clement heeft een boontje voor Youssouph Badji. De Senegalees van amper 18 jaar oud draagt momenteel de aanval van blauw-zwart. Opmerkelijk, gezien wat Club heeft uitgegeven aan zijn andere spitsen.

Acht miljoen euro voor David Okereke en een slordige zes miljoen voor Michael Krmencik, maar Badji geeft ze momenteel het nakijken. Een spits die quasi gratis werd opgehaald bij het Senegalese Casa Sports, maar die meer uiting geeft aan neus voor doelpunten dan de andere twee.

Maar dat niet alleen. De 1m92 grote Badji zorgt voor présence en snelheid. "Ik heb hem nu al een paar keer gezien en dat was niet slecht", knikt Club-coryfee Jan Ceulemans goedkeurend. "Hij is groot, heeft een stevig body en is snel. Hij brengt schwung in een elftal. Hij heeft op dit moment ook dat vertrouwen. Dat zag je gisteren ook weer. Er zit toekomst in."

Clement maakt de logische keuze momenteel

Momenteel is hij de beste optie die Philippe Clement voor handen heeft, wat uiteraard vreemd is gezien de bedragen die voor beide andere spitsen werden uitgegeven. "Clement kijkt daar niet naar", weet Ceulemans. "Hij ziet die mannen dagelijks op training bezig en kiest diegene die het best in vorm zit. Het is een logische keuze van de trainer."

Uiteraard is de kans meer dan reëel dat ook Badji eens een terugval gaat kennen. "Je weet dat een 18-jarige jongen met vallen en opstaan gepaard gaat. Maar zelfs als hij niet scoort, brengt hij meer druk naar voor. Als Vanaken zijn draai helemaal weer gevonden heeft, gaat dat nog beter worden, want hij is toch de man met de ideeën. En Dennis ja, maar dat is vandaag alles en morgen niks."