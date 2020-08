🎥 Killian Overmeire: "Ik besef nu pas hoe diep ik zat" & "Geef mezelf nog een maand"

Killian Overmeire is nog steeds op zoek naar een nieuwe uitdaging, na de pijnlijke ondergang van zijn Sporting Lokeren. Dat de middenvelder nog veel Belgische profclubs van dienst kan zijn, staat buiten kijf. "Ik geef mezelf nog een maand om een nieuwe club te vinden", vertelt Overmeire.

Eleven Sports sprak met Killian Overmeire over zijn 'dienstjaren' bij Sporting Lokeren. Over de positieve zaken, zoals de Bekerwinst, Europees voetbal en de samenwerking met Peter Maes. Maar ook over de malaise van de voorbije seizoenen, met als triest dieptepunt het faillissement.

Bekijk deze knappe docu hier: