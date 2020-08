Laszlo Bölöni doet in Gent wat hij destijds bij Antwerp deed: "Niet tevreden? Dan moet hij maar een andere club zoeken"

Roman Yaremchuck was na de overwinning van KAA Gent tegen KV Mechelen héél kritisch voor de werkwijze van Laszlo Bölöni. De coach zelf is op zijn beurt ook kristalhelder.

“Roman Yaremchuck moet misschien een andere club zoeken als hij niet tevreden is”, is Laszlo Bölöni kristalhelder. Niet enkel naar de aanvaller, maar meteen naar de voltallige spelersgroep. Er waren de voorbije week negatieve signalen uit de kleedkamer. Laszlo zijn boodschap? Er is maar één baas. Of je doet mee of je rot op.

De voorbije seizoenen werd dikwijls gezegd en geschreven dat de Roemeense coach de teugels liet vieren op de Bosuil. Het klopt dat bij Bölöni - old skool, hé - sommige jongens een streep voor hebben. Maar ook die eerste weken in Deurne-Noord was de coach kristalhelder. Zo werd Joeri Dequevy destijds zonder pardon naar de B-kern verwezen. Of je doet mee of je rot op.

Als ik naar alle spelers moet luisteren, jaag ik me een kogel door het hoofd

“Als ik naar alle spelers hun mening moet luisteren blijf ik bezig”, liet Bölöni nog optekenen. “Dat zijn drie doelmannen en 26 veldspelers, hé. Als ik dat moet doen, jaag ik me een kogel door het hoofd. Ik begrijp dat de spelers aanvallender willen spelen, maar ze moeten mij ook begrijpen.”

Wat hij wil zeggen? Je doet mee of je rot op...