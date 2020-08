Michel Louwagie: "Yaremchuk moet dit binnenskamers doen" & "AZ en PAOK sterker dan Rapid Wien"

AA Gent is de laatste weken op zijn zachtst gezegd geen oase van rust. Zelfs na de eerste zege van het seizoen zorgde Roman Yaremchuk na afloop van de partij tegen Malinwa voor commotie door felle kritiek te uiten op de manier van spelen van AA Gent.

Sporza sprak maandag met manager Michel Louwagie over dit incident. "Roman is een emotionele kerel. Het is niet de eerste keer dat hij zoiets doet, maar misschien wel in de media. Zoals de trainer ook al zei: zoiets moet binnenskamers gebeuren."

"Ook de timinig is zeker niet ideaal: Roman vertrok voor twee interlands naar Oekraïne, dus ik kon hem nog niet spreken. Sport is emotie, nu moeten we focussen op de toekomst. Het is het recht van Yaremchuk om dat te denken. Maar veranderen van systeem vraagt aanpassingen en meedenken van de spelers."

"Min of meer haalbare kaart"

De manager van AA Gent is overigens tevreden met de loting voor de voorronde van de Champions League. "We wilden graag Rapid Wenen treffen. We denken dat AZ en PAOK iets sterker zijn. Het is goed dat we min of meer een haalbare kaart loten. Anderzijds moeten we voorzichtig blijven, maar onze Europese ervaring moet ons helpen", besluit Louwagie.