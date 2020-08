OFFICIEEL: Fulham plukt twee middenvelders weg bij Southampton

Fulham keert na een afwezigheid van een seizoen weer terug in de Premier League. De Londenaars zijn goed van plan om een nieuwe degradatie te vermijden. Zondagavond namen the Cottagers twee middenvelders van Southampton over.

Harrison Reed (25) tekende een contract van vier seizoen op Craven Cottage. Maar ook Mario Lemina tekende een contract bij de club van Denis Odoi. De Belgische makelaar Zouhair Essikal kreeg de transfer er trouwens door. De ex-speler van onder meer Marseille en Juventus wordt door Fulham gehuurd voor een seizoen, maar bedong ook een aankoopoptie voor drie seizoenen op de 26-jarige international van Gabon. Vorig seizoen werd Lemina uitgeleend aan Galatasaray. Lemina is trouwens de vriend van de Belgische Fanny Neguesha, de ex van Mario Balotelli.