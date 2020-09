Anderlecht wil een derde van hun abonnees toelaten in Lotto Park Arena

Anderlecht en de gemeente onderhandelen momenteel over het aantal supporters dat er binnenkort weer in het Lotto Park Arena zullen worden toegelaten en die gesprekken lopen positief.

Vanaf 13 september mogen ze bij Anderlecht weer supporters verwelkomen en de Brusselse club mikt op 5.000 fans. Daarmee zou een derde van hun abonnees weer welkom zijn in het stadion.

"Hoe we dat net gaan invullen, valt nog te bekijken. Maar de gesprekken met Anderlecht over een verhoging in de supportersaantallen aanwezig tijdens een match verlopen constructief. Enkel de circulatie rondom het stadion is nog een pijnpunt", geeft de burgemeester van Anderlecht aan in La Capitale.

Welke abonnees er dan zullen worden toegelaten is nog niet duidelijk, maar mogelijk gaan ze bij Anderlecht gebruik maken van een beurtrol.